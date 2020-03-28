نائب يطالب وزارة التجارة بتعزيز مفردات البطاقة التموينية بمواد إضافية

2020/03/28 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، السبت، وزارة التجارة بتعزيز مواد البطاقة التموينية وايصالها بالسرعة القصوى لإعانة ذوي الدخل المحدود في فترة حظر التجوال

وقال العقابي، في بيان، إن "العوائل العراقية تواجه صعوبة بالغة في فترة حظر التجوال التي تم تمديدها ضمن إجراءات خلية الازمة الحكومية لمواجهة فايروس كورونا المستجد".

وتابع، أن "الكسبة وذوي الدخل المحدود من غير الموظفين -وبعض شرائح الموظفين أيضا- يعانون وضعا معيشيا صعبا بسبب هذه الإجراءات، ما يستدعي خطوات جادة ومبادرات ميدانية سريعة تتجاوز الروتين والاجراءات المعقدة التقليدية."

وطالب العقابي الحكومة ووزارة التجارة "بتعزيز مفردات البطاقة التموينية بمواد إضافية تنفع العائلة العراقية في هذه الظروف وتخفف الأعباء عن كاهلها ، مثل البقوليات والارزاق الجافة والمعلبات والشاي والمعقمات ومساحيق التنظيف وغيرها"، مشددا على "مراعاة ايصالها بالسرعة القصوى لمستحقيها وضمان الشفافية والرقابة المباشرة."

ورأى ان "الظرف العصيب الذي يمر به شعبنا الكريم يفرض علينا بذل المزيد من الجهد والتنسيق والتعاون والتكاتف بين جميع الجهات والفعاليات الرسمية والشعبية".

واختتم قائلا: "قد رأينا ما يسر القلب من مبادرات شعبية تطوعية أكدت الغيرة العراقية والروح الإنسانية التي يتحلى بها أبناء هذا الشعب الكريم."

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم أمس الجمعة (27 آذار 2020)، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم العراق، حيث بلغ عدد المصابين 458 وحالات الوفاة سجلت 40 حالة، وتماثل 122 شخصاً للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبرات الوزارة شخصت تأكيد اصابة 76حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 9، وبغداد مدينة الطب: 2، وبغداد الكرخ: 3، والبصرة: 36، وكركوك: 1، و النجف: 18، والسليمانية: 1، وذي قار: 1، وبابل: 1، وصلاح الدين: 1، أربيل: 3".

وأضافت، أن "أربع وفيات جديدة تم تسجيلها، وموزعة كالتالي: (حالتان في البصرة، وحالة واحدة في ذي قار، وحالة واحدة في بابل)"، مشيرة الى "تسجيل 17 حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 4، و السليمانية: 12، والديوانية: 1".

وأوضحت، الوزارة أن "مجموع الإصابات الكلي في العراق بلغ: 458، وحالات الوفاة: 40، بينما حالات الشفاء: 122".

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