ووهان الصينية موطن كورونا تستعيد تدريجيا حياتها الطبيعية فيما العالم يغلق أبوابه

2020/03/28 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

استأنف مترو مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مركز انتشار فيروس كورونا المستجد، عمله جزئيا اليوم السبت، فيما تعمد دول انتقلت عدوى الفيروس إليها لإغلاق مرافقها ووسائل النقل العام.

وقالت حكومة ووهان "في 28 مارس الساعة 6.30 تم استئناف عمل الخطوط 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7.



قطار الأنفاق يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00 وفي عطلة نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00".

وعلى الرغم من عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في هذه المدينة، إلا أنه يجب على جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة واقية، و مسح "رمز الصحة" الشخصي عند المدخل وعند المخرج وأثناء الانتقال إلى خطوط أخرى.

ويوجد الآن في ووهان 9 خطوط مترو عاملة و 228 محطة، لكن لم يبلغ بعد عن موعد استئناف باقي الخطوط عملها.

ومنذ 23 مارس، كانت جميع القطارات التي استأنفت العمل مدفوعة بقطارات فارغة للتحقق من جميع الأنظمة والقضاء على المشاكل المحتملة التي قد تكون نشأت بسبب فترة التوقف الطويلة. وتم عزل مدينة ووهان فعليا عن العالم الخارجي منذ 23 يناير من هذا العام، بسبب تفشي الفيروس التاجي، وتم تعليق عمل وسائل النقل في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات والعبارات والحافلات والنقل المائي، ولا تعمل المطارات ومحطات السكك الحديدية، ويحظر على السكان مغادرتها دون إذن خاص، ويتم الدخول إلى المدينة وفقا لنفس المبدأ. كما أن الحركة داخل المدينة نفسها محدودة للغاية.

ووفقا لسلطات المقاطعة، من المقرر إزالة الحجر الصحي عن المدينة في 8 أبريل المقبل، حيث سيتمكن سكان ووهان من مغادرتها بشرط أن يكونوا أصحاء ولا يشكلون تهديدا للآخرين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري أن فيروس كورونا المستجد يعتبر وباء وجائحة.

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