بعد إغلاق العالم أبوابه.. الحياة تعود الى ووهان

2020/03/28 | 10:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف مترو مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مركز انتشار فيروس كورونا المستجد، عمله جزئيا اليوم السبت، فيما تعمد دول انتقلت عدوى الفيروس إليها لإغلاق مرافقها ووسائل النقل العام.وقالت حكومة […]

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