حولوا_تكاليف_مجالس_العزاء_للفقراء

2020/03/28 | 10:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقول وبسبب وباء كورونا المستجد ومن جراء فقدان الآف العمال والكادحين والأجراء اليوميين أعمالهم وانضمامهم الى صفوف العاطلين قسرا هناك فرصة مفصلية لنا جميعا لإنهاء عرف “مجالس العزاء ” المكلفة […]

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