2020/03/28 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة اخرى لرئيس اركان الجيش يحيل فيها الغنام واثنين من اخوته للمحكمة بتهم “فساد” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 10:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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