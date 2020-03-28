تسجيل أول وفاة بكورونا لثمانينية في الأردن

2020/03/28 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سجل الأردن، مساء الجمعة، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، لسيدة ثمانينية اُعلن عن إصابتها بالفيروس قبل عدة أيام.وأعلن مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما.وقال الدكتور الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من […]

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