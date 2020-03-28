محافظ نينوى: وضعنا خطتي “ب” و”ج” للتعامل مع أزمة كورونا

2020/03/28 | 10:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى رئيس لجنة خلية الازمة في المحافظة نجم الجبوري، السبت ، عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما في ذلك الخطة “ب” والخطة “ج”، مبينا أن عودة العوائل من إقليم كردستان إلى نينوى إحدى المعوقات التي تواجه عملنا خلال الفترة الحالية.وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “خلية الازمة اتخذت سلسلة

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