2020/03/28 | 10:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. نائب يطالب بتوزيع مفردات التموينية ورواتب الرعاية لشهرين متتاليين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. نائب يطالب بتوزيع مفردات التموينية ورواتب الرعاية لشهرين متتاليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).