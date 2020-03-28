ترقّبوا صدور كتاب [قصّة أكبر مظلوم في الأرض]:

2020/03/28 | 10:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترقّبوا صدور كتاب يحكي قصّة أكبر مظلوم بعد عليّ و الحسين(ع) في عراق آلمأساة: محنة آلأسلام و مآسي الأمة الأسلاميّة – العربية بشكل خاص – ما زالتْ قائمة و ستتفاقم […]

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