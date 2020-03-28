بعد اجتماع ثلاثي.. الكرة الإنجليزية تقترب من القرارات الصعبة

2020/03/28 | 10:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيستعد مسؤولو الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين، الذين يحاولون إيجاد حلول لاستئناف النشاط المحلي، لاتخاذ "قرارات صعبة"، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.واجتمعت الجهات الثلاث، الجمعة، لدراسة الانعكاسات المالية بعد تعليق المباريات في الدوريات المحلية، في الوقت الذي تشهد البلاد حالة إغلاق تام.وأصدرت الجهات بيانا مشتركا قالت فيه "اجتمع ممثلون عن الدوري الإنجليزي، ورابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين اليوم لمناقشة تزايد مخاطر مرض "كوفيد-19".وأضاف "اتفقت الجهات الثلاث بأنه يتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة من أجل التخفيف من الانعكاسات المالية الناجمة عن تعليق الكرة الاحترافية في إنجلترا، ووافقت على العمل سويا للتوصل إلى حلول مشتركة".وستجتمع الجهات الثلاث مرة جديدة الأسبوع المقبل، للمزيد من النقاش والتقدم بخطة موحدة.

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