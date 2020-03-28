البنتاغون يوجه بالتحضير لضربات منسقة ضد الفصائل المسلحة في العراق

2020/03/28 | 10:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطنقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن "البنتاغون أمر قادة الجيش بالتخطيط لتصعيد في الحملة العسكرية في العراق، بأمر تنفيذي صدر الأسبوع الماضي يقضي بتحضير حملة "لتدمير الفصائل التابعة لإيران" التي تهدد بتنفيذ هجمات جديدة ضد الجنود الأميركيين.وأضافت الصحيفة أن كبار القادة الأميركيين في العراق حذروا من أن حملة كهذه ستكون "دموية وقد تعطي نتائج عكسية وتهدد بشن حرب مع إيران".وقالت الصحيفة إن الجنرال في الجيش الأميركي جون وايت، أكد في مذكرة أن "الحملة ستتطلب آلاف الجنود الأميركيين الإضافيين في العراق، وتحويلا في الموارد من المهمة الأساسيبة للتواجد الأميركي هناك، وهي تدريب القوات العراقية على محاربة داعش".وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين رفيعين في الإدارة، مثل وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، يدفعون باتجاه "شن هجوم على إيران ووكلائها في العراق واستغلال انشغال إيران بتفشي فيروس كورونا".لكن مسؤولي وزارة الدفاع، وبضمنهم الوزير مارك إسبر وقائد القيادة المشتركة الأميركية مارك ميلي، أبدوا قلقهم من تصعيد عسكري حاد.مع هذا، سمح وزير الدفاع بالتخطيط لحملة أميركية جديدة لـ"منح الرئيس خيارات" في الوقت الذي تصعد فيه الفصائل المرتبطة بإيران هجماتها، بحسب مصادر الصحيفة التي قالت إنها "رفيعة المستوى".وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الرئيس الأميركي لم يقرر، خلال اجتماع جرى في البيت الأبيض، توجيه ضربة، لكنه سمح باستمرر التخطيط".وفي يناير، صوت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأميركية من البلاد بعد غارة أميركية قتل فيها قائد قوات القدس الإيرانية قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي، إثر مهاجمة قادة الفصائل المسلحة وعناصرها السفارة الأميركي في بغداد، وقصف استهدف معسكرا أميركيا في العراق يعتقد أن الفصائل المدعومة من إيران قامت بتنفيذه.ويتمركز أكثر من 5000 جندي أميركي حاليًا في العراق، معظمهم جزء من مهمة تدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية في المهمة ضد داعش.وكان مسؤولو البنتاغون يسعون إلى تقليص هذا الوجود إلى حوالي 2500 جندي في الأشهر المقبلة.كما أرسل البنتاغون بطاريات باتريوت للدفاع الجوي والصواريخ، وقاذفات -52، ومجموعة حاملة طائرات، وطائرات بدون طيار، وغيرهم من أفراد الهندسة والدعم.

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