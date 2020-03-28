2020/03/28 | 10:45 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قررت سلطة الطيران المدني العراقي، السبت، تمديد تعليق الرحلات الجوية الى 11 نيسان المقبل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تمديد تعليق الرحلات الجوية في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
قررت سلطة الطيران المدني العراقي، السبت، تمديد تعليق الرحلات الجوية الى 11 نيسان المقبل.
وذكر اعلام ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تمديد تعليق الرحلات الجوية في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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