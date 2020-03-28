2020/03/28 | 10:45 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

قررت سلطة الطيران المدني العراقي، السبت، تمديد تعليق الرحلات الجوية الى 11 نيسان المقبل.





وذكر اعلام ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تمديد تعليق الرحلات الجوية في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تمديد تعليق الرحلات الجوية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).