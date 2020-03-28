هل سيتحدد مصير الزرفي عبر “الواتساب”؟

2020/03/28 | 10:45 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

اكد النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه، السبت، ان رئيس الوزراء عدنان الزرفي لم يحرز ...

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