2020/03/28 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصادي لـ/نينا/ : وزارتا الكهرباء والنفط مطالبتان ببذل كل جهدهما استعدادا لفصل الصيف ..ومواطنون يشككون بامكانية توفير التيار وملوا من الوعود الكاذبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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