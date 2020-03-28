صحف صينية تتحدث عن أول مصاب بكورونا: كان يمارس الجنس مع الخفافيش!

2020/03/28 | 10:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسبت تقارير صحفية إلى السلطات الصحية الصينية قولها إنها استطاعت تحديد هوية أول مريض بكورونا المستجد، ويدعى كما تزعم الصحيفة ين داو تانغ (24 عامًا) من مقاطعة هوبي، ليكون هو […]

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