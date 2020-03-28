باسم الأنصار - نبي الفقراء مذكرات بحيرا الراهب

2020/03/28 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسم_الأنصار 3بعد ثورة يسوع المسيح، وبعد الثورات العديدة التي تلتها، وخصوصاً الثورة الكبرى التي أقيمت بين عامي 66-70 من الميلاد والتي انتهت بتدمير مدينة إيلياء تدميراً كاملاً على يد الرومان، ظهرت العديد من الطوائف المسيحية المختلفة المؤمنة بيسوع المسيح، ولكن الرومان وبالتعاون مع اليهود قاموا باضطهاد هذه الطوائف وقمعها والقضاء على نشاطها العلني، مما دفع هذه الطوائف الى العمل والنضال السري بشكلٍ أكبر، وذ......

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