2020/03/28 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رانيا_لصوي كشفت الأزمة العالمية التي نعيشها أدق تشوهات المجتمعات الرأسمالية، والرأسمالية التابعة.نجد أن هذه المجتمعات تدخل في أزمات حقيقية ليس فقط بسبب فيروس الكورونا، رغم أن الأزمة صحية بالظاهر، إلا أن مواجهتها لن يتوقف على تعداد المستشفيات وعدتها، هذا ما تتحمله الدول بكوادرها وإمكانيتها، ولكن عندما نصطدم بأن الوقاية هي الأساس تواجهنا ثقافة الاستهلاك، العدو الحقيقي، فهذه الشعوب التي تتهافت دون اكتراث ل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رانيا لصوي - ثقافة التطوع في مواجهة ثقافة الاستهلاك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#رانيا لصوي - ثقافة التطوع في مواجهة ثقافة الاستهلاك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).