نائب عراقي: هذا ما سنفعله لمنع تمرير الزرفي وحكومته بالبرلمان

2020/03/28 | 10:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب العراقي حسن شاكر الكعبي، السبت، رفضه القاطع للمرشح لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي وطريقة تكليفه، منوها الى أن بحال استمراره بسعيه لت...

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