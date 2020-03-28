ما أريكم إلا ما أرى.. شعار أمريكا في العراق  

2020/03/28 | 10:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعامل امريكا مع المشهد السياسي العراقي بمنطق "انا ربكم الاعلى" وهو منطق فرعوني فج، فلا تسمح للعراقيين "ان يرون الا ما ترى"، وان كل عراقي يرفض هذا ال...

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