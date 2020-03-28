“المصلحة العامة” في زمن الوباء.. توماس فريدمان

2020/03/28 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: توماس فريدمان أميركا منخرطة في نقاش عميق وواسع لا يشبه أي نقاش آخر في تاريخنا.نقاش حول ما هية المصلحة العامة إبان الوباء.أو كيف نعظّم المصلحة العامة بأقل الطرق قسوة؟ ومن أجل المساعدة على إبراز هذا النقاش الأخلاقي، اتصلتُ بمايكل ساندل المتخصص في الفلسفة السياسية بجامعة هارفارد.محاضراته حول العدل تابعها باهتمام ملايين […]

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