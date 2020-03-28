الأمن النيابية تؤكد رواية “نيويورك تايمز”: واشنطن تخطط لمهاجمتنا انطلاقا من دولة مجاورة

2020/03/28 | 10:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، السبت ، ان الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لشن هجمات عدائية ضد مواقع أمنية عراقية، مشيرا إلى أن الهجوم سينطلق من دولة مجاورة.[…]

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