{{اللهم لا نسألك رد القضاء “كورونا” عن الظالمين؛ ولكن نسألك اللطف فيه على المظلومين}}

2020/03/28 | 10:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي العلي 27/03/2020 أفضل دعاء ودواء ضد فيروس “كورونا” هو الدعاء المشهور {اللهم لا نسألك رد القضاء؛ ولكن نسألك اللطف فيه}!!..اللهم لا نسألك رد القضاء على الظالمين والطغاة والحكام […]

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