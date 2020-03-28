توم هانكس يعود إلى أميركا بعد شفائه من «كورونا»

2020/03/28 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون إلى الولايات المتحدة، بعد أسابيع من إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19) في أستراليا.ووصل الزوجان إلى لوس أنجليس على متن طائرة خاصة، وكانا في غاية السعادة، حسبما أفاد به موقع «تي إم زد» المعني بأخبار المشاهير وصحيفة «نيويورك بوست».وقالت الصحيفة إن هانكس (63 عاماً) […]

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