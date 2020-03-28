الكشف عن العلاقة بين أكل النمل الحرشفي وكورونا

2020/03/28 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فريق من العلماء الدوليين، علاقة وثيقة بين أكل النمل الحرشفي وفيروس كورونا المستجد.وقال العلماء في منشور مجلة “نيتشر”، يجب حظر بيع آكل النمل الحرشفي في الأسواق لتقليل مخاطر أي حوادث تفشي في المستقبل.ويعد آكل النمل الحرشفي من أكثر الحيوانات الثديية التي يتم بيعها بشكل غير شرعي، لاستخدامه في كل من الطعام والطب […]

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