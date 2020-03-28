الصدر: زواج المثليين تسبب بانتشار وباء كورونا وعلى الحكومات الغائه فوراً

2020/03/28 | 11:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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