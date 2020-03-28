الصادقون النيابية تكشف لـ”العهد نيوز” عن محاولات خبيثة لاستهداف الحشد الشعبي

2020/03/28 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزعلي، عن وجود محاولات دولية أمريكية خبيثة هدفها استهداف الحشد الشعبي، فيما بين أن أمريكا باتت تشكل خطر على مستوى الأمن الاقتصادي والسياسي.وقال الخزعلي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “دول تقف بالضد من تنامي قدرات الحشد الشعبي “، مؤكدا أن أمريكا تحاول تلبية ورغبات تلك […]

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