هل تدخل أميركا مرحلة الركود؟.. جيفري كمب

2020/03/28 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جيفري كمب بينما يبلغ فيروس كورونا (كوفيد 19) مستويات جديدة من العدوى في الولايات المتحدة، أصبحت الأبعاد الحقيقية للأزمة واضحة للجميع، فالإحصائيات اليومية تشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد، إذ تُظهر ولاية نيويورك، وخاصة مدينة نيويورك، أكبر عدد من الإصابات والوفيات، غير أن ولايات أخرى أخذت تشهد تزايداً في أعداد الإصابات أيضاً، وليس […]

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