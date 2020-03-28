نائب: هناك تقصير بتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا في المستشفيات

2020/03/28 | 11:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب حيدر الفوادي، عن شكاوى كثيرة وردت تؤكد وجود تقصير بتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفيات العراق.

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