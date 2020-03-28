محافظ كربلاء: نعتذر عن استقبال الزائرين لزيارة النصف من شعبان

2020/03/28 | 11:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]اعتذر محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، عن استقبال المحافظة الزائرين لزيادة النصف من شعبان لهذا العام.

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