تغريم اياكس أمستردام بسبب جماهيره

2020/03/28 | 11:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة على نادي أياكس بسبب تحطيم مقاعد في ملعب خيتافي وإلقاء أغراض في الملعب خلال مباراتهما بالدوري الأوروبي الشهر الماضي.

وبلغت غرامة يويفا على أياكس 53 ألف و250 يورو، حسبما أعلن النادي الهولندي في بيان.

وتم بعد المباراة العثور على مقاعد محطمة في المنطقة المخصصة لجماهير أياكس.

وأكدت إدارة النادي الهولندي أنها حددت المسؤولين، وبدأت في إجراءات ضدهم لجعلهم يدفعون عقوبة (يويفا).

وهذه المرة الثانية في 6 أشهر التي يتم فيها معاقبة أياكس بسبب سلوك مشجعيه في إسبانيا بعد تغريمه 50 ألف يورو بسبب أعمال شغب في 2 تشرين الأول، خلال لقاء فالنسيا بالبطولة القارية نفسها.

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