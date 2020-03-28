اسرائيل تسجل 425 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/28 | 11:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3460 حالة في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وحالتي وفاة".

وأضافت انه "بلغ إجمالي الإصابات في إسرائيل 3460 حالة والوفيات 12 حالة".

وأغلقت السلطات الإسرائيلية أبواب المدينة القديمة في القدس، ومنعت دخولها لغير سكانها، منذ يوم الخميس الماضي.

واتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات في إطار إجراءاتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، من بينها ألا يبتعد المواطن عن منزله أكثر من 100 متر، وبذلك بات على الإسرائيليين الراغبين في ممارسة رياضة الركض أو المشي أن يفعلوا ذلك في نطاق مئة متر من منازلهم لمدة أسبوع.

وطالبت السلطات الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان وأغلقت المدارس والعديد من الشركات، مما أدى إلى تسريح أكثر من 500 ألف عامل وموظف حتى الآن، فيما اضطر القطاع الخاص لتقليص عدد المتواجدين في مكان العمل إلى عشرة أشخاص أو ثلث قوة العمل وأعطيت عطلات لأغلب العاملين في القطاع العام.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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