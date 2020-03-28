محافظ بابل يؤجل جباية اجور الكهرباء حتى إشعار آخر

2020/03/28 | 11:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع في محافظة بابل، اليوم السبت، بان محافظ بابل وكالة، حسن منديل قرر ان يتم تأجيل جباية اجور الكهرباء.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "محافظ بابل وكالة حسن منديل قرر ان يتم تأجير جباية اجور الكهرباء حتى اشعار اخر".

وأضاف ان "قرار المحافظ هذا يأتي لسببين، اولهم من اجل تطبيق قرار الحظر الوقائي بشكل تام، اما الثاني هو مراعاة الجانب الاقتصادي للمواطنين وخصوصا الطبقات الفقيرة".

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