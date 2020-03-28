اقليم كوردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

2020/03/28 | 11:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت عن تسجيل تسع حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي اربيل وحلبجة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، اليوم انها خلال الـ24 الساعة الماضية اجرت فحصا لـ521 مشتبها بإصابته بالفيروس، 407 في اربيل ، و97 في السليمانية، و17 في دهوك.

واوضح البيان ان نتائج الفحص اظهرت تسجيل 9 حالات موجبة وهي كالاتي: في اربيل 8 حالات اثنان منها لامرأتين احداهما تبلغ من العمر 41 عاما والاخرى 31 عاما اضافة الى رجل بعمر 31 عاما، وطفلان احدهما بعمر 9 اعوام والاخر 3 اعوام.

واشار البيان الى تسجيل حالة موجبة في محافظة حلبجة لرجل يبلغ من العمر 37 عاما.

تتمة..

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