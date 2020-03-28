2020/03/28 | 11:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يتوقع "ارتدادات اجتماعية" بسبب كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يتوقع "ارتدادات اجتماعية" بسبب كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).