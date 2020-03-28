رواتب الموظفين تبلغ 3 مليار ونصف ومدخول العراق الشهري حاليا

2020/03/28 | 11:54 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أثار موضوع طبع العملة العراقية لتمويل موازنة الدولة، الذي صرحت به خلية المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لغط كبير في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، حيث تحظر المادة 26 من قانون البنك المركزي العراقي طبع العملة العراقية، فيما يرى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ا...

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