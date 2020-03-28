2020/03/28 | 11:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، السبت، عن تعفير مستشفى الكرخ العام والأزقة المحيطة بها.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “ملاكاتها قامت بحملة تعفير لمحيط مستشفى الكرخ العام والأزقة المحيطة بها”.واضافت انها “قامت بحملة توعوية ضمن المنطقة المذكورة وبالتنسيق مع الجهات المختصة”.

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