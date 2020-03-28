تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا في كردستان

2020/03/28 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان السبت، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي في عموم الإقليم الى 121 إصابة.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “فحوصاتها أثبتت ثماني حالات في أربيل، بالإضافة الى حالة في حلبجة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

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