الأمن النيابية تحذر: واشنطن تخطط لمهاجمتنا انطلاقا من دولة مجاورة

2020/03/28 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، من مخطط تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لشن هجمات عدائية ضد مواقع أمنية عراقية، مشيرا إلى أن الهجوم سينطلق من دولة مجاورة.وقال الزيادي في تصريح صحفي إن “ الولايات المتحدة الأميركية تخطط لشن هجمات عدائية ضد مواقع أمنية عراقية مستغلة الظروف التي يمر […]

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