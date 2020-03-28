تحالف العقد يدعو إلى العودة للمسار الصحيح وتسمية مرشح الأغلبية

2020/03/28 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف العقد الوطني إلى العودة للمسار الصحيح وتسمية مرشح الأغلبية.

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