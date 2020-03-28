كوريا الجنوبية: 146 إصابة جديدة و5 وفيات جراء كورونا

2020/03/28 | 12:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 9.478 ألف مصاب.سيئول..146 إصابة جديدة و5 وفيات جراء كوروناكوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى نحو 9 آلاف والهند تفرض حظر تجولوقالت وزارة الصحة، إن من بين الإصابات الجديدة، 24 حالة

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