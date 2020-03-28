تسجيل 9 اصابات بفيروس كورونا باقليم كوردستان

2020/03/28 | 12:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، عن تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى , انه “تم اليوم تسجيل تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا في الاقليم” واضافت انه “بذلك ارتفاع عدد المصابين بالفايروس في الإقليم إلى 121”.

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