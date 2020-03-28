العقد الوطني: المكلف لرئاسة الوزراء يجب ان يكون مرشحا للأغلبية من المكون الأكبر

2020/03/28 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف العقد الوطني، اليوم السبت، على ضرورة ان يكون المكلف لرئاسة الحكومة المقبلة مرشحا للأغلبية من المكون الأكبر، للخروج من الازمة الحالية.وقال التحالف في بيان له، ان “موقفنا الثابت من الاستحقاقات الدستورية والسياقات السياسية بضرورة أن يكون المكلف لرئاسة الوزراء مرشحا للأغلبية من المكون الأكبر والذي يجب أن يحظى بدعم الفضاء الوطني”.وأضاف […]

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