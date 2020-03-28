الحشد الشعبي يخصص رقم طوارئ للمساعدة في دفن المتوفين بفيروس كورونا

2020/03/28 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

خصصت هيأة الحشد الشعبي، السبت (28 اذار 2020)، رقم طوارئ لدفن المتوفين بمرض كورونا، وذلك بعد صعوبات واجهه ذوو المتوفين لدفن جثامين موتاهم.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان له، إنه "يعلن عن رقم طوارئ للاتصال في حال حدوث وفاة بمرض كورونا حيث سيتم التكفل بالدفن بطريقة صحية وفي مقبرة النجف الأشرف او المقابر الأخرى بطريقة تحول دون الإضرار بالبيئة او الصحة العامة".

وأضاف البيان: "ستتكفل معاونية الشهداء والمضحين مديرية الطبابة في الحشد الشعبي بهذه الإجراءات تحت إشراف كوادر طبية وسيتمكن ذوو الضحايا من دفن المصابين بالمقابر العامة".

وتابع، أن "على المواطنين الذين بحاجة لهذه الخدمة الاتصال بالرقم التالي: 07814504177".

وكانت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية قد أعلنت، الجمعة (27 آذار 2020)، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم العراق، حيث بلغ عدد المصابين 458 وحالات الوفاة سجلت 40 حالة، وتماثل 122 شخصاً للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبرات الوزارة شخصت تأكيد اصابة 76حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 9، وبغداد مدينة الطب: 2، وبغداد الكرخ: 3، والبصرة: 36، وكركوك: 1، و النجف: 18، والسليمانية: 1، وذي قار: 1، وبابل: 1، وصلاح الدين: 1، أربيل: 3".

وأضافت، أن "أربع وفيات جديدة تم تسجيلها، وموزعة كالتالي: (حالتان في البصرة، وحالة واحدة في ذي قار، وحالة واحدة في بابل)"، مشيرة الى "تسجيل 17 حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 4، و السليمانية: 12، والديوانية: 1".

وأوضحت، الوزارة أن "مجموع الإصابات الكلي في العراق بلغ: 458، وحالات الوفاة: 40، بينما حالات الشفاء: 122".

بغداد اليوم-النجف

رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، من أسباب تفشي جائحة كورونا تقنين ’’زواج المثليين’’، فيما دعا كل الحكومات لإلغاء القوانين التي تسمح به.

وقال الصدر عبر تغريدة على منصة تويتر، عنونها بـ"رس

بغداد اليوم- الديوانية

ناشدت الكوادر الطبية والتمريضية والادارية في محافظة الديوانية، السبت (28آذار 2020)، بتسهيل تنقلها في شوارع المحافظة، لافتة إلى أنها ’’تعامل بطريقة غير محترمة’’ بسبب جهل دورها.

وقالت الكوادر الطبية

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت (28 آذار 2020)، حالة الطقس في عموم مناطق العراق، فيما أشار الى استمرار فرص هطول الأمطار في عدد من المناطق والمحافظات.





وقال عطية في منشور على صفحته بـ "الفيس بوك"، إن "الحال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يخصص رقم طوارئ للمساعدة في دفن المتوفين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يخصص رقم طوارئ للمساعدة في دفن المتوفين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).