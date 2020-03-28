تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان

2020/03/28 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت (28 اذار 2020)، تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في ...





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