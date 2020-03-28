دراسة صينية صادمة.. “كورونا” عاد إلى 14% من المتعافين

2020/03/28 | 12:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت دراسة صينية أن ما يصل إلى 14 في المئة من المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذين تم شفاؤهم تماماً، تم تشخيص إيجابية وجود الفيروس في التحاليل لديهم مرة أخرى، ولكن دون أعراض، ودون دليل على أنهم أصبحوا معديين بعد الشفاء.وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الدراسة أظهرت […]

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