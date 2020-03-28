2020/03/28 | 12:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد ملف اللاجئين السوريين للواجهة من جديد بين نقاشات الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر مغردون أتراك عدداً من التغريدات حول عجز الحكومة التركية على معالجة مشاكل الأتراك بينما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوريون بالواجهة من جديد… مغردون أتراك ينتقدون الحكومة وآخرون يدافعون) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوريون بالواجهة من جديد… مغردون أتراك ينتقدون الحكومة وآخرون يدافعون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).