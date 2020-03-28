الجبوري: الايام المقبلة ستقرر اما تفشي الوباء او انحساره

2020/03/28 | 12:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة الحكومية والنيابية ، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مبينا ان الفترة الايام المقبلة ستقرر اما انحسار الوباء او تفشيه.وقال الجبوري في بيان اصدره،اليوم السبت، “لقد أثبتت الصين البؤرة الأولى لفايروس كورونا أنه لا علاج أنجح من […]

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