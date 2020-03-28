في ذكرى ولادة الامام الحسين (عليه السلام)

2020/03/28 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هو أبو عبد الله الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ثالث أئمّة أهل البيت الطاهرين، وثاني سبطَي رسول الله(صلَّى الله عليه وآله) وسيّد شباب أهل الجنة، وريحانة المصطفى، وأحد الخمسة أصحاب العبا وسيّد الشهداء، وأمه فاطمة (عليها السلام) بنت رسول الله(صلَّى الله عليه وآله).تأريخ الولادة: أكّد أغلب المؤرّخين أنّه (عليه السلام) ولد […]

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