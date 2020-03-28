تحالف الفتح: صالح يمارس سياسة “لي الاذرع” مع الكتل الشيعية

2020/03/28 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح، متهما إياه ممارسة سياسة “لي الاذرع” مع القوى الشيعية من اجل ارضاء الجانب الأمريكي.وقال شعلان في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح خالف الدستور عندما رفض تكليف مرشح الكتلة الاكبر وهي تحالف البناء”، معتبرا أن “صالح يمارس سياسة […]

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