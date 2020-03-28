حبل العمالة قصير

2020/03/28 | 12:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي إن أغلب الذين يختارون الانخراط في سلك العملاء للأجنبي يكونون من ضعاف النفوس الانتهازيين الفاشلين الذين يستعجلون الحصول على المال والجاه، حتى لو باعوا أنفسهم وأوطانهم وأهلهم، أجمعين....أكمل القراءة ←

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